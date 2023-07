Thiès : Le parti Rewmi tend la main à toute la famille libérale pour cette présidentielle 2024 Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juillet 2023 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétariat national élargi aux structures du parti Rewmi d'Idrissa Seck s'est réuni au cybercampus pour échanger sur sa feuille de route en vue de la présidentielle 2024. Ainsi, les cadres du parti Rewmi vont démarrer une tournée nationale d'ici décembre dans le cadre de massification et de la remobilisation des troupes dans les 46 départements du Sénégal. D'après le porte-parole du jour, le Dr Abdoulaye Ndiaye "beaucoup d'adhésions ont été enregistrées au sein du parti Rewmi". Cependant, le parti Rewmi mise sur le soutien des autres partis et mouvements alliés et tend la main à toute la famille libérale pour remporter la présidentielle 2024...

Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Le-parti-Rewmi-ten...

