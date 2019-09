Thiès: Le voleur d’obus d’oxygène à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène, arrêté Selon la Rfm qui livre l’information, un individu en possession d'obus d’oxygène, volés dans les salles d’opération et de réanimation de l’hôpital Amadou Sakhi Ndiéguène, a été arrêté par les services de sécurité de ladite structure. Le mis en cause et ses acolytes ont été livrés à la police du premier arrondissement. Le Directeur de l’hôpital a porté plainte.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019



