Thiès- Législatives 2024: Le mouvement MASLA de Massamba Diop décide de soutenir la liste Pastef

Le mouvement pour l'Action sociale, la Liberté et l'Alternance( MASLA/ Dox Si Yoonou Dëg, a décidé soutenir la coalition Pastef pour les législatives prochaines. L'annonce a été faite cet après-midi par le président dudit mouvement, M. Massamba Diop.



" Le mouvement MASLA: Mouvement pour l'Action Sociale, la Liberté et l'Alternance qui en est à sa première sortie depuis le lancement officiel de son mouvement tenu le jeudi 26 septembre 2024 à THIES, tient tout d'abord à vous remercier de votre présence. Une occasion aussi pour féliciter toute la presse nationale en particulier celle thiessoise qui a abattu un travail remarquable lors de nos différentes activités. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal qui traverse des crises institutionnelles depuis quelques années, se prépare à des élections législatives pour élire des députés à l'assemblé Nationale.

Cette dernière est la deuxième plus grande institution du pays après le Président de la République, et son bon fonctionnement est indispensable pour la mise en œuvre des projets de l'état dont la finalité devrait être ressentie par chaque sénégalaise et sénégalais. Ainsi donc, tout bon citoyen a l'obligation de jouer un rôle important dans ces élections d'autant plus que les mouvements et partis politiques. En effet le Mouvement MASLA, après avoir écouté l'ensemble des coalitions qui nous ont contacté avec beaucoup de respect et de considération, compte y jouer un rôle important pour l'intérêt du Sénégal. Après la création de notre mouvement, le comité directeur a eu à faire de larges consultations durant plus d'une semaine, dans le but de prendre en compte la voix et l'idée de chaque entité: Hommes et femmes, jeunes et sages qui composent le mouvement", a-t-il laissé entendre.



M. Diop de poursuivre " Le résultat de ces consultations et concertations est d'abord de mesurer les conséquences de l'analyse faite sur la marche de l'assemblée nationale depuis les deux dernières législatures. Une assemblée nationale où, l'appartenance à un parti politique, l'intérêt personnel, la violence, l'ingérence, l'insolence, la détérioration de nos valeurs et héritages sacrés priment sur le don de soi, le professionnalisme, le sens de responsabilité et l'esprit patriotique envers le peuple souverain est déplorable. Pour éviter toutes ces dérives qui paralysent le développement par des crises institutionnelles, instaurent l'instabilité sociale et le désespoir, poussant la jeunesse, plier de notre avenir à défier les océans ravageurs d'âmes dans le seul but de chercher des conditions de vie meilleure, le Mouvement MASLA, que j'ai l'honneur de diriger compte jouer un rôle primordial".



Fort de cela, " nous décidons, à travers notre frère Thiessois, Monsieur le Ministre Birame Souleye DIOP, de soutenir avec courage et en toute responsabilité la Coalition PASTEF et le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE afin de lui permettre d'avoir la majorité, seule issue pour la validation et l'applicabilité de l'ensemble des projets de l'état pour un Sénégal prospère. Ainsi donc, aucune allégation ne sera valable pour justifier un frein sur la réalisation des politiques publiques que l'état engagerai", a-t-il conclu annonçant ainsi officiellement son soutien au pouvoir en place...

Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Legislatives-2024-...