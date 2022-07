Thiès / Législatives: Awa Doucouré harangue ses troupes et "sent" une victoire avec BBY Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Juillet 2022 à 09:24 | | 0 commentaire(s)| Investis sur la liste départementale de BBY, Awa Doucouré sonne la mobilisation pour la victoire de la coalition à travers la rencontre qui marque le démarrage des activités à Médina Fall. Une occasion pour la politique et ses sympathisants de sonner le rappel de tous les responsables de cellules, les sages, les groupements de femmes, les associations de jeunes pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022.



