Thiès/ Législatives: Le Cnra sensibilise les médias pour éviter toutes dérives lors des élections.

Mardi 10 Mai 2022

Dans le cadre de sa mission de veille, pour le respect des dispositions législatives et réglementaires, le CNRA, estime d’une importance cruciale de rencontrer l’ensemble des professionnels des médias de la région de Thiès pour échanger avec eux et les sensibiliser sur la réglementation applicable en période électorale et sur la nécessité de la respecter.