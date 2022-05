Thiès Législatives: le CJRS à bonne école devant Babacar Diagne, se dit en phase et... Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mai 2022 à 08:36 | | 0 commentaire(s)| Le président de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal se dit être en phase avec le président du CNRA, Babacar Diagne, sur le respect de la réglementation applicable en période électorale. Selon Ibrahima Baldé, la presse aura un rôle crucial dans ces joutes électorales. Ce dernier a invité ses confrères et consœurs de jouer ce rôle avant, pendant et après les élections dans le respect des règles et principes qui régissent leur profession.



