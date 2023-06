Thiès : Les gabelous mettent la main au quartier Nguinth, sur 4 individus en possession de 1 800 000 euros en faux billets soit 1 180 000 000 FCFA Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juin 2023 à 22:05 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage, le Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPR) des Douanes Sénégalaises vient d'opérer à une importante saisie de faux billets au quartier Nguinth de Thiès. Le montant de la saisie de billets noirs est estimé à 1 800 000 euros soit plus d’un milliard en francs CFA.

Dans le communiqué de la Division de communication des relations publiques des douanes parvenu à Dakaractu, c'est suite à l’exploitation d’un renseignement effectuée par la Brigade polyvalente n°1 du GPR, qu'une descente dans ledit quartier a permis d'effectuer cette importante saisie.



C'est ainsi que les gabelous ont pu appréhender ces quatre individus détenant par devers eux, deux paquets de billets noirs en coupures de 200 et 100 euros. "Parmi les personnes interpellées, figure un individu de nationalité sénégalaise établi au Cap-Vert. L’enquête suit son cours", renseigne le communiqué...

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Les-gabelous-mette...

