Thiès : Les retraités réclament de meilleures conditions de paiement

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 00:11 | | 0 commentaire(s)|

Les retraités de Thiès ont protesté contre les mauvaises conditions de paiement de leurs pensions de retraite. Ces derniers, souffrant de mauvaises conditions d’accueil, se disent ne plus pouvoir continuer à subir les difficultés, dont ils font l’objet au quotidien.



Ils déplorent le fait de squatter les cantines et autres emplacements pour attendre leur tour au guichet. Et souvent, regrettent-ils, après une longue attente, on leur dit que l’argent n’est plus disponible.

Sous ce registre, ils souhaitent que les conditions de paiement soient améliorées afin que les retraités puissent prendre renter dans leurs fonds.





Leral



