Thiès Locales 2022: Yankhoba Diatara rend hommage à Macky et Idy, félicite les vainqueurs et les populations Je rends un vibrant hommage au Président Macky Sall et au Président Idrissa Seck pour leur confiance. Et je prie Dieu de nous donner toujours l'énergie et l'engagement pour porter haut le flambeau qu'ils nous confieront toujours.



Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Janvier 2022 à 07:32 | | 0 commentaire(s)|

J'exprime mes vives et très appuyées félicitations aux leaders, aux responsables, aux militants et aux sympathisants de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar pour le travail de titan abattu à l'occasion de cette campagne et au moment du scrutin. Tous ensemble, comme un seul homme, dans l'unité, sans relâche, nous nous sommes énergiquement battus. Retroussons les manches, et reprenons le travail aux côtés des populations thiessoises pour les échéances futures.



Mais, je décerne une mention spéciale aux populations Thiessoises. Elles nous ont adoptés et chaleureusement accueillis dans leurs maisons, dans leurs lieux de travail, dans les grand-places, dans les véhicules de transport public, sur leurs motos jakarta, Elles nous ont accueillis partout pour échanger avec nous sur notre Programme au service et pour le bénéfice de tous nos concitoyens.



Aux acteurs politiques, je vous félicite encore pour cette maturité dont nous avons fait montre durant la campagne en évitant qu'elle soit émaillée de violence.



A la suite de ce résultat qui consacre la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi à la Ville et pour les communes, je félicite mes jeunes frères Dr Babacar Diop, Me Ousmane Diagne, Dr Mamadou Djitté et Birame Souleye Diop. Je leur souhaite de réussir la mission pour laquelle les Thiessois ont porté leur confiance sur eux.



Merci. Jërëjëf.



Yankhoba Diatara, Ministre de l’Economie numérique et des télécommunications

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook