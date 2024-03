Thiès/ Mame Boye Diao sur le TER: " Voilà des investissements très coûteux, qui sont davantage orientés vers le prestige".

Le candidat Mame Boye Diao était cet après-midi à Thiès où sa caravane a été accueillie en grande pompe par ses militants. Il a ainsi saisi cette occasion pour se prononcer sur le chemin de fer à Thiès. "



" Thiès devait être le hub de départ de tous les échanges terrestres de notre pays...Vous avez l'assiette pour accueillir tout ce qu'il fallait comme investissements structurants dans le cadre des transports par la voie ferroviaire. Malheureusement, on a laissé le chemin de fer mourir et nos cheminots de Thiès ont eu une seule chanson pendant ses 15-20 dernières années, c'est la réhabilitation du chemin de fer alors que nous devrions être à une étape de modernisation avec de nouvelles pistes qui auraient été ouvertes...".



M. Diao de déplorer les mauvais choix qui ont été opérés dans ce secteur. " On a fait une mauvaise orientation politique et on a tué le Thiès ferroviaire au profit d'une autre politique en terme de transport ferroviaire et qui n'a pas toute sa pertinence...Cette voie dont on parle qu'on appelle le TER ne concerne qu'un seul tronçon à Dakar alors que Dakar concerne des milliers de tronçons...Voilà des investissements qui sont très coûteux, mais qui ne sont pas orientés vers le développement, qui sont davantage orientés vers le prestige", a-t-il regretté.

