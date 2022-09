Thiès: Massaly défend Pape Diop et confirme leur ancrage dans le camp de Macky Sall Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Septembre 2022 à 17:49 | | 0 commentaire(s)| A six jours du grand Magal de Touba, le président du parti Union pour une Nouvelle République (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly, a organisé un Safar devant sa permanence sise aux HLM route de Dakar. Une cérémonie qui a réuni autorités religieuses et traditionnelles ainsi que les chanteurs religieux de la cité du rail. En marge de cette cérémonie, le leader de UNR, membre de la coalition Bokk Gis Gis Liggey, défend Pape Diop et assume leur ancrage dans le camp du Président Macky Sall.

Mounirou MBENGUE

Mounirou MBENGUE



