Thiès : Massaly poursuit ses "un week-end, un quartier" adoube Macky et appelle ses camarades de BBY à l'union et au travail

"L'heure est à l'unité". C'est dans cette dynamique que s'inscrit le leader du parti Union pour une nouvelle République (UNR)/ BBY, Mouhamed Lamine Massaly qui invite ses camarades de BBY. Comme promis, ce week-end, il était au quartier "Wango" pour poursuivre ses financements, rencontrer les populations et échanger avec elles sur le bilan du Président Macky Sall.



En effet, ceci (Un week-end, un quartier) entre dans le cadre de son projet de financement aux jeunes et aux femmes de la cité du rail. Il a saisi l'occasion pour rappeler à ses détracteurs que son objectif, c'est d'élire le candidat de BBY, Amadou Bâ dès le premier tour et que l'heure est au travail et à l'unité.



Par ailleurs, il a promis aux habitants de "Wango qu'il va réhabiliter la fontaine publique de "Wango" aussi qu'il va soutenir l'ASC les prochaines Navetanes.



Cependant, il a tenu à rappeler l'opposition à l'ordre et à venir travailler avec le Président Macky Sall et son candidat Amadou Bâ pour le développement du pays.

