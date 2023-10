Thiès : "Mon parti a atteint le taux national requis pour le parrainage" (Dr Babacar Diop )

Le président du parti FDS-Les Guelwaars, est allé, ce samedi, à la rencontre des populations de la ville de Thiès pour solliciter leurs parrainages en perspective de la Présidentielle de 2024.



Le maire de la ville de Thiès a pu récolter une très belle moisson. "Depuis le démarrage du parrainage, j’étais le plus souvent à l’intérieur du pays. J’ai sillonné le Sénégal mais également le département et la région de Thiès. Aujourd’hui, j’ai décidé de descendre sur le terrain, de rendre visite aux populations de la Ville de Thiès", dira-t-il d’emblée.



Pour lui, Thiès, c’est d’abord sa base politique donc sa base naturelle. "J’avais assigné des objectifs très précis aux militants de Thiès. Nous leur avions demandé vingt mille (20 000) parrains. Nous avons pu, pour le moment, collecter douze (12) à treize (13) mille parrains. Il nous reste encore le mois de novembre pour atteindre les 20 000 parrains qu’on cherchait au niveau de Thiès", renseigne-t-il.



Aussi, s’est-il, réjoui de l’accueil chaleureux que les Thiessois lui ont manifesté lors de ce mini-tournée.

Les populations ont magnifié le travail monumental qu’il est en train de réaliser au sein de l’institution municipale par rapport à l’éclairage public, à l’assainissement, au remblaiement des rues, au désensablement des routes, au nettoiement, aux bourses municipales etc. "Partout où je suis passé naturellement, les Thiessois m’ont montré que j’étais le candidat de Thiès, le candidat de la région, le candidat naturel de ce terroir. C’est un challenge. C’est un défi. Cela me réconforte. Cela signifie que ce travail que j’effectue dans cette ville est bien apprécié par les Thiessois", souligne-t-il.



Dr Babacar Diop qui a fait l’évaluation du parrainage de son parti au niveau national révèle avoir atteint le seuil requis. "Je peux dire aux Sénégalais que nous avons atteint le nombre de parrainage requis. Il nous reste quelques réglages à faire dans une ou deux régions. Nous avons atteint le taux national et tout se passe bien. FDS-Les Guelwaars sera bien présente à la Présidentielle de 2024", a-t-il tenu à faire remarquer.

www.dakaractu.com

