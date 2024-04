Thiès: " Nous avons l'obligation de nous organiser, de travailler à aller dans l'opposition pour faire une opposition républicaine"( Abdou Mbow) Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Mars 2024 à 21:08 | | 0 commentaire(s)|

Le président du Groupe parlementaire de Bby, Abdou Mbow a présidé ce dimanche à Thiès une AG afin de remercier ses responsables politiques et militants après 12 ans de compagnonnage. " Souvent après les élections, quand on perd, c'est la débandade. On ne parle plus aux gens, on ne regroupe plus les gens alors que j'ai dit aux gens que nous avons aujourd'hui l'obligation de nous organiser...", a-t-il indiqué. Après avoir félicité le Président Bassirou Diomaye Faye de sa victoire, M. Mbow a également rappelé le challenge. " Nous avons aujourd'hui l'obligation de nous organiser, de travailler à aller dans l'opposition pour faire une opposition républicaine...Nous allons nous organiser et préparer les échéances futures parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire dans ce pays...".

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Nous-avons-l-oblig...

Accueil Envoyer à un ami Partager