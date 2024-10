Thiès/Ousmane Sonko sur la mise en place des grands pôles : « Nous voulons que Thiès et Mbour soient des métropoles d'équilibre. » Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 01:27 | | 0 commentaire(s)|

Revenant sur la matérialisation du référentiel, Ousmane Sonko a présenté le programme des Grands pôles pour mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence.



Selon lui, chaque localité sera prise en compte par rapport à ses potentialités. Ainsi, " Thiès et Mbour vont être des métropoles d'équilibre parce qu'il faut de très grandes villes, Dakar déjà est une métropole, mais pour désengorger Dakar, il faut des métropoles d'équilibre", a-t-il évoqué. "Nous voulons que Tivaouane soit une métropole régionale à la dimension de la région. Pout, Cayar, Mékhé, Khombole et Thiadiaye vont être des villes secondaires. Pout et pire, des centres de services agricoles, etc".

