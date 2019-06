Thiès- Permis de conduire : Les moniteurs déchirent la circulaire de la Direction du transport routier

Les Moniteurs des auto-écoles de la région de Thiès ont déchiré la circulaire de la Direction du transport routier. Ils refusent la limitation du nombre de candidats, à présenter à l’examen du permis de conduire.



Non content d’une telle décision, ils promettent sur les ondes de Sud Fm, de programmer l’ensemble de leurs candidats à ces examens. Et, ils estiment que cette Direction est loin de chercher les raisons de la recrudescence des accidents de la circulation ailleurs. Ils veulent réduire à 15 ou 20 le nombre de candidats pour chaque auto-école. Alors que chacune de nos écoles a souvent près de 150 candidats.



« Que faire des versements faits dans les caisses de l’Etat, estimés entre 20 et 30 millions de FCfa et qui sortent de l’achat de nos timbres », s’est interrogé le porte-parole des moniteurs des auto-écoles de la région de Thiès.



Leral

