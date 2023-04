Thiès : "Personnellement, je ne veux pas que le Président, Macky Sall termine son mandat dans une certaine situation". (Dr Babacar Diop) Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2023 à 01:40 | | 0 commentaire(s)|

"Je suis pour un dialogue et je pense qu'il faut sauver la paix sociale dans ce pays". C'est du moins l'avis du maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop qui l'a fait savoir en marge d'une cérémonie de remise de don à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène.

Selon lui, "le Président Macky Sall n'a pas droit à un autre mandat". "Si le Président de la République libère les prisonniers, s'il s'engage à organiser des élections inclusives, à respecter la constitution en renonçant à son troisième mandat, je peux vous garantir que nous allons vers une situation stable qui nous permettra d'organiser des élections libres et transparentes", crache-t-il.

Pour dire, selon lui, que la renonciation du Président Macky Sall de briguer un autre mandat en 2024 est le seul gage pour une paix et une stabilité durables au Sénégal. "Personnellement, je ne veux pas que le Président, Macky Sall termine son mandat dans une certaine situation. Je souhaite qu'on en arrive à avoir une situation de paix sociale", a-t-il lâché

