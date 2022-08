Thiès: Résultats provisoires: Yewwi confirme sa suprématie et détrône BBY dans le département Rédigé par leral.net le Mardi 2 Août 2022 à 07:33 | | 0 commentaire(s)| Un énorme séisme à Thiès ! Yewwi Askan Wi (Yaw), la grande coalition de l’opposition, vient de remporter les élections législatives du 31 juillet et mettre fin au règne de Benno Bokk Yakaar dans le département.

Les urnes ont livré leurs premiers résultats, qui donnent la victoire à la coalition dirigée par Ousmane Sonko dans les trois communes de Thiès est, ouest et nord, et dans le département.



D’après les résultats provisoires affichés par la Commission départementale de recensement des votes, YAW est en tête avec : 83 960 voix, suivie de BBY : 69 279 voix, AAR : 8 509 voix, Wallu : 7 241 voix. Arrivent ensuite les Serviteurs : 5 878 voix, Bokk Gis Gis : 2 028 voix, Nantanguè : 1 704 voix et Bunt Bi : 878 voix. Des coups «Seck» à Idrissa qui a pourtant récupéré son centre de vote Malick Kaïré grâce à l'apport de Habib Kane et Mouride Ndiaye, deux fils de Randoulène qui l'avaient farouchement combattu aux dernières locales de janvier 2022.



Toutefois son poulain, le ministre Yankhoba Diattara, ainsi que beaucoup d’autres responsables de la coalition présidentielle ayant des postes de responsabilité au niveau de l’Etat ont été laminés dans leurs bureaux et centres de vote.



Une percée de l’opposition devant les leaders de Bby, qui s’explique par le fait que la Cité du rail, une ville symbole de refus, n’a pas encore digéré l’alliance «Mbourok Soow» entre le Président Macky Sall et l’ancien Premier ministre, Idrissa Seck.



Mounirou MBENGUE



