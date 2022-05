Thiès : Senelec et l’ONG Turque, Karpowership, offrent des dons à la pouponnière « Sourire Bébé » Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 00:37 | | 0 commentaire(s)| L'orphelinat de l’Association pour les Malades Mentaux Démunis (AMMD) de Thiès est ravi de recevoir des dons de la SENELEC-KARPOWERSHIP pour ses petits bambins. Pour la troisième édition, le don, comme les années précédentes, est composé de denrées alimentaires. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) en faveur de certaines structures, associations et de certaines couches défavorisées de la population telles que les orphelins de l’Association des Malades Mentaux Démunis (AMMD). Cette dernière structure, légalement constituée, reçoit par décisions de justice et prend en charge les enfants de malades mentaux dans toute la circonscription de la région de Thiès. La pouponnière «Sourire Bébé», un orphelinat tenu par Mme Bineta Fatim Dieng, présidente de l’Association pour les Malades Mentaux Démunis (AMMD), héberge un nombre impressionnant d'enfants issus de familles vulnérables ou abandonnés à la naissance. Selon la présidente, «la pouponnière a donc besoin de l'aide de toutes les bonnes volontés et de toutes les âmes bienfaitrices pour un meilleur cadre de vie et d'excellentes conditions d'entretien des bébés». Elle n'a pas manqué de magnifier l’acte symbolique posé par la SENELEC-KARPOWERSHIP. Aussi et surtout de se réjouir : «Cela fait très plaisir de recevoir ces dons. Ici nous recueillons des enfants et nouveau-nés abandonnés chaque jour, malheureusement nous n’avons que très peu de moyens. Nous vous remercions du fond du cœur”. La SENELEC, en partenariat avec l’ONG turque KARPOWERSHIP, a promis d’autres actions en faveur de l’Association pour les Malades Mentaux Démunis (AMMD). Elle invite également les autorités à appuyer ces genre de structures.



Accueil Envoyer à un ami Partager