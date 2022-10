Thiès: Serigne Khadim Lo Gaydel défend les jeunes et accuse l'Etat d'avoir laissé pourrir la... Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 06:56 | | 0 commentaire(s)| Le chef religieux prend La défense des jeunes et pointe du doigt l’Etat du Sénégal. “Dans un pays où la jeunesse est laissée en rade, ce pays n’aura pas de lendemain meilleur. Malheureusement pour nous, les jeunes souffrent et n’ont rien. J’invite l’Etat du Sénégal à revoir sa politique par rapport à la jeunesse” , souligne le marabout.



