Thiès : Top 10 des personnalités qui se sont le plus distinguées au courant de l'année 2024

Le bureau de Dakaractu Thiès s'est intéressé, comme à l'accoutumée, aux personnalités du département ayant consenti beaucoup d'efforts au profit de la population, ainsi que celles ayant joué un rôle central dans la victoire de leurs entités respectives lors des deux dernières élections (Présidentielle et Législatives).

La liste qui est loin d'être exhaustive, permet de mettre sous les projecteurs des hommes natifs de la cité du rail, mais également une jeune dame récemment élue députée. Cet exercice a été réalisé, non pas pour mettre les gens en concurrence, mais pour que leurs efforts soient connus de tous.



1- Babacar Diop (Maire).



Le maire de la ville de Thiès occupe la première place. Babacar Diop s'est surtout distingué à travers ses nombreuses actions pour faire de Thiès une "Ville moderne". En tant que maire, Babacar Diop a consenti beaucoup d'efforts dans le cadre de l'éclairage public. Grâce à la phase 3 dudit projet, les lampadaires Led jalonnent désormais les avenues publiques faisant de Thiès, une ville étincelante et très enviable. Par ailleurs, le maire a également procédé, en présence du chef de l’État, à l'inauguration du mémorial de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Une statue majestueuse implantée au cœur de la ville de Thiès. L'on pouvait également citer des interventions dans les secteurs de l'éducation et la formation, la santé, le sport etc... Toutefois, pour l'année 2025, Babacar Diop gagnerait à être beaucoup plus sensible aux doléances des populations en renforçant notamment sa cellule de communication pour pouvoir se mettre dans une posture d'anticipation face aux voix discordantes.



2- Birame Soulèye Diop (Ministre).



Le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines arrive en deuxième position. Birame Soulèye Diop a été très décisif lors des deux dernières élections notamment pendant les législatives à Thiès. Il a su user de sa position pour faire décrocher le soutien de beaucoup de leaders politiques thiessois pour le compte de leur entité "Pastef". Ce travail a notamment permis d'avoir un score fleuve à Thiès Nord et dans les autres localités. Pour sa part, Birame Soulèye Diop devra renforcer son "capital sympathie" auprès de la population à travers surtout des actions de solidarité et se bonifier davantage en améliorant sa communication.



3- Mbaye Dione (Banquier, maire de Ngoundiane).



Le maire de Ngoundiane occupe la troisième position. Fraîchement élu député de la 15ème législature, Mbaye Dione a démissionné de son poste de directeur général de la Banque des institutions mutualistes d'Afrique de l'Ouest ( Bimao). À la tête de cette institution, il a triplé le total du bilan de la Bimao, en le portant de 34 milliards sur la période 2019-2020, à plus de 90 milliards en fin 2024. Sur le plan politique, Mbaye Dione, peut encore compter sur la fidélité de la population de la commune de Ngoundiane, compte tenu de sa proximité avec ses administrés. Au niveau de l'hémicycle, il est le seul responsable de l'Afp à être élu comme député.



4- Abdou Mbow (Député)



L'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar a su porter haut le flambeau de l'ancien régime, au lendemain de la présidentielle et bien avant. Le natif de Thiès a été sur tous les fronts défendant leur bilan et s'attaquant aux détracteurs de son mentor. Son expérience en tant que député n'est plus à démontrer. La preuve, ses interventions sont très suivies.



5-Amadou Bâ (Député).



Le tout nouveau député du Parti Pastef s'adjuge la cinquième position. Amadou Bâ a dirigé la liste départementale de cette entité dans le département de Thiès. Il a abattu un travail remarquable lors des législatives. Actuellement, il est le 5ème vice-président de la 15ème législature.



6- Me Habib Vitin (Notaire).



Le président du mouvement Thiès D'abord est l'une des personnalités qui ont été davantage cette année auprès de la population. Il fait partie des Thiessois les plus sollicités au courant de l'année 2024. Me Vitin a été, s'il faut l'appeler ainsi, l'homme social de l'année 2024. À travers son mouvement, il continue à suivre son petit bonhomme de chemin. Toutefois, Me Habib Vitin devra de son côté renforcer son staff, faire un maillage (dans les différentes communes), à travers des porteurs de voix connus des Thiessois et éviter de tomber dans le piège des reliquats de la politique policienne.



7- Massamba Diop (Ingénieur).



Massamba Diop est venu de très loin. Après avoir quitté la RV ( République des Valeurs), M. Diop a mis en place son mouvement dénommé "Masla CI Yoonu Dëgg". Lors des législatives, il a décidé de soutenir le Pastef et n'a pas lésiné sur les moyens pour engranger le maximum de voix au profit de cette formation politique. Dans le volet social, Massamba Diop ne cesse d'accompagner la population Thiessoise notamment les foyers religieux, les femmes et les jeunes. M. Diop fait partie des jeunes sur qui, Thiès peut compter...



8- Pape Doumbia (Chef d'entreprise).



Pape Doumbia est un jeune chef d'entreprise. Ayant beaucoup investi pour l'essor de sa ville, M. Doumbia a pu aider beaucoup de jeunes à trouver un emploi. Pape Doumbia est un entrepreneur au service des Thiessois qui évolue également dans le monde de la production " téléfilms". Il avait soutenu Pastef lors des législatives.



9- Habib Kane



Habib Kane occupe la 9ème position. M. Kane est un homme qui œuvre beaucoup dans le social. Il est connu de par ses nombreuses actions ou interventions au profit de la population. Sur le plan politique, il avait décidé de rejoindre le parti au pouvoir lors des législatives par le biais de Waly Diouf Bodian. Pour son avenir politique, Habib Kane devra réussir à renforcer sa présence dans les autres communes de Thiès et ne pas se focaliser uniquement sur son centre de vote "l'école Malick Kaïré", si jamais il voudrait un jour briguer les suffrages des thiessois pour le poste de maire de la ville de Thiès.



10- Anne Marie Yacine Tine



Née en 1998, Anne Marie Yacine Tine est la plus jeune députée de cette mandature. Native de Fandène Yaboye (département de Thiès), elle a su s'imposer politiquement dans son fief. D'ailleurs, lors des législatives, elle a significativement participé à la victoire de son parti dans cette zone...

