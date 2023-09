Thiès / Train Ila Touba : Des vendeuses à la gare ferroviaire perdent espoir et lancent un appel à l'autorité Rédigé par leral.net le Lundi 4 Septembre 2023 à 00:19 | | 0 commentaire(s)|

Malgré l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé à la reprise du trafic ferroviaire, les vendeuses à la gare des Grands trains du Sénégal (GTS) de Thiès sont en train de perdre tout espoir. Les nouvelles dispositions prises par les autorités ne leur permettent pas de tirer profit de cette période très lucrative pour leur commerce. Installées de l'autre côté du bâtiment administratif de la gare, ces dernières qui s'activent pour la plupart depuis des années à la gare ferroviaire de Thiès lancent un appel à l'autorité pour faire leur commerce et circuler librement au moment des arrivées et départs du train. Même si, ce serait à cause des travaux entamés au niveau du bâtiment administratif que les portes d'accès pour circuler leur sont fermées, ces dernières estiment qu'elles sont dans de sérieuses difficultés pour écouler leur produit et appellent à l'aide...

Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Train-Ila-Touba-De...

