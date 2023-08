Thiès/Trois bus Tata brûlés : Le gouverneur Alioune Badara Mbengue appelle les populations à aider les FDS dans la dénonciation

Depuis le samedi dernier, des jeunes pro-sonko ne cessent de procéder à des manifestations en brûlant des pneus sur certains axes routiers. Cette nuit du mercredi au jeudi deux jeunes encagoulés à bord d'un Jakarta ont lancé des cocktails Molotov sur trois bus Tata au quartier Médina Fall ( les deux à l'angle Diallo et l'autre non loin du cimetière Gouye Tékhé). Les deux buts Tata ont été complètement calcinés. Quant au troisième bus, les populations sont intervenus à temps pour limiter les dégâts. Le gouverneur de région, Alioune Badara Mbengue a souligné que " ces actes sont ignobles". Il promet qu'une enquête sera ouverte pour que les auteurs de ces actes soient punis devant la loi. Il a également invité les populations à collaborer avec les Forces de défense et de sécurité (FDS).