Thiès : Trois membres du personnel d'une structure sanitaire privée, testés positifs au covid-19 C’est la panique à Thiès, ville située à 70 Km de l’est de Dakar. Trois (3) membres d'une structure sanitaire privée de la place, ont été testés positifs au coronavirus. L'information a été confirmée par les services de la direction de ladite structure après notification du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Selon les autorités sanitaires de la région, le centre de traitement ouvert à Thiès est bien équipé et les cas confirmés sont en train d’être bien pris en charge. Elles demandent aux populations de bien respecter les règles d’hygiène et surtout les recommandations faites par le ministère de la Santé.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé samedi, 9 nouveaux cas confirmés du Covid-19. Ce qui porte le nombre à 56 cas dont 5 guéris et un total de 51 sous traitement. Parmi ces 9 nouveaux cas, 5 sont "importés", un "contact" et trois (3) issus de la transmission communautaire (Touba).

