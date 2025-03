Thiès : Un camion tue un jeune conducteur de moto Jakarta

Un nouvel accident impliquant une moto Jakarta et un camion s'est produit cet après-midi dans la cité du Rail.



Cette fois, c'est un jeune conducteur de moto Jakarta, âgé d'une trentaine d'années, qui a perdu la vie après avoir été heurté par un camion au niveau du rond-point Concorde, en direction de la police des "Parcelles".



La victime, qui transportait des marchandises à livrer à un commerçant, aurait perdu l'équilibre à cause d'une moto à trois roues. Malheureusement, elle a été fauchée par un camion qui circulait à ce moment-là.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux et ont transporté le corps à l'hôpital de Thiès.

