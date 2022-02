Thiès : Un centre régional de gériatrie inauguré Un centre régional de gériatrie d’un coût global de 500 millions de francs CFA a été inauguré mardi, à Thiès, par le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara. L’inauguration s’est déroulée, en présence du directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Février 2022 à 15:38 | | 0 commentaire(s)|

Le centre régional de gériatrie, offert par la Fondation Sonatel, érigé sur une superficie de 2000 m2 est composé de pôles administratif, médico-technique avec cabines d’hospitalisation et d’unités d’aide au diagnostic avec les laboratoires d’analyses biochimiques, renseigne la même source.



Elle rapporte également l’existence de salles de consultation,

d’une infirmerie, d’un bureau de l’assistante sociale, d’une unité mobile d’intervention, de vestiaires et buanderie, d’annexes avec une case polyvalente et d’un espace de détente pour les patients.



Le centre inauguré en présence de la directrice générale de la Santé, Dr Marie Khémes Ngom Ndiaye, et du chef de service gériatrie de l’Hôpital de Fann, le professeur Mamadou Koumé, a une vocation d’inclusion sociale, indique le texte.



Conçu pour être une référence régionale en matière de gériatrie, le centre, qui a pour mission principale d’assurer la prise en charge spécifique des affections des personnes âgées, offre au personnel médical et paramédical un cadre adéquat pour exercer leur savoir-faire dans le traitement des pathologies liées à l’âge, lit-on dans le communiqué rendu public par la Fondation Sonatel.



"Au Sénégal, la population est majoritairement jeune. Elle compte néanmoins près d’un million de personnes qui ont plus de 60 ans. Ces seniors éprouvent des difficultés à se soigner et à faire face aux dépenses de santé qui augmentent avec l’âge", explique-t-on.



D'après Aps, le groupe Sonatel Orange, avec sa Fondation, s’est engagé depuis deux décennies aux côtés des populations les plus vulnérables dans les domaines de la Santé, de l’Education et de la Culture, ses trois axes de mécénat, renseigne le texte.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook