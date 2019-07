Thiès : Un enseignant accusé de viol par quatre de ses élèves mineures

Mbouloten Mbouloukh, petite bourgade située dans le département de Thiès est secouée par un fait divers, gravissime. Quatre élèves agées de 8 et 12 ans, accusent leur enseignant du nom de I. Ndiaye d’abus sexuel. Il ressort des éléments de l’enquête, qu’après le cours, l’enseignant les retenait en classe pour abuser d’elles. Une première fois , c’était avec l’une d’elles, une autre fois avec une autre...



Pis, le mis en cause leur demandait de lui faire une fellation jusqu’à éjaculer dans leur bouche, rapporte « L’Observateur ». Arrêté à la suite d’une plainte des parents victimes, I. Ndiaye a catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Agé de 48 ans et marié, il a comparu devant le Procureur du Tribunal de Grande instance de Thiès. Ce dernier qui a confirmé les charges retenus contre lui, a aussitôt ordonné son placé sous mandat de dépôt.

