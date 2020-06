Thiès: Un réseau de faux monnayage et de trafic de véhicules volés, arrêté

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Thiès de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS), a opéré une importante saisie de billets noirs. En effet, dans la nuit du 17 au 18 juin 2020, les éléments dudit service, exploitant une enquête pour trafic de drogue, ont démantelé un réseau de faux monnayage et trafic de véhicules volés.



Cette opération a permis d’interpeller deux individus et de saisir vingt et un millions quatre-vingts mille francs (21.080.000) FCfa, un véhicule de marque Range Rover déclaré volé et un arsenal de fabrication de faux châssis de véhicules. Les interpellés sont en garde-à-vue, les billets noirs consignés aux fins de scellés et le véhicule immobilisé pour les besoins de l’enquête.

