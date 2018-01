Thiès: Un serpent retrouvé dans une fourgonnette transportant des prisonniers

D’où venait le serpent retrouvé dans la fourgonnette de l’administration pénitentiaire ? Cette question est sur toutes les langues des passants qui étaient sur la route nationale entre le lycée El Hadj Malick Sy et le quartier Som de Thiès.



Ablaye Fall dit Commissaire, est un des témoins de ce fait divers pour le moins bizarre : « Quand j’ai vu des gens munis de bâton donner des coups sur la fourgonnette de l’Administration pénitentiaire, j’ai garé ma moto pour en savoir plus. C’est ainsi que j’ai su qu’ils étaient en train de prêter main-forte à deux agents qui avaient constaté qu’il y avait un serpent dans leur véhicule.



Le reptile, qui mesure au moins 1 mètre de long et qui pèse au moins 50 g, a été finalement tué. L’un des agents m’a dit qu’ils ont transporté environ une soixantaine de détenus mais au moment des faits, il n’y avait personne à l’intérieur ». Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Mais l’énigme demeure : comment ce serpent s’est retrouvé dans la fourgonnette de l’administration pénitentiaire ?