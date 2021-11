Thiès : Vers une meilleure prise en charge du PNEBJA/TIC par les collectivités territoriales pour la réussite du projet.

L'émergence d'un pays passe inéluctablement par l'alphabétisation qui doit être une initiative salutaire du fait qu'elle offre aux différents acteurs, l'opportunité d'avoir des échanges fructueux sur la question cruciale relative à l'éducation de base des franges de la population qui n'ont pas pu accéder à l'école ou qui ont été déscolarisés précocément.



En effet, l'alphabétisation constitue un véritable enjeu socio-économique aussi bien pour l’État que pour les collectivités territoriales, la société civile et les organisations de développement chargées de conduire les programmes de lutte contre la pauvreté. C'est d'ailleurs tout le sens de l'atelier de partage et d'échanges de trois jours avec les collectivités territoriales sur la mise en œuvre du Programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes articulé aux Technologies de l'Information et de la communication (PNEBJA/TIC) organisé par le ministère de l'éducation nationale et présidé par la directrice de l'alphabétisation et des langues, Ndèye Name Diouf.



Aussi, face à l'existence de difficultés majeures inhérentes à l'application timide des collectivités territoriales dans l'EBJA, les conclusions retenues au sortir de ce conclave devront permettre une meilleure prise en charge du PNEBJA par les collectivités territoriales afin d'atteindre les objectifs escomptés tel que souhaité par le Président Macky Sall.



Aussi, d'après Ndèye Name Diouf, "le programme de modernisation des daara occupe notamment une place tout aussi importante dans leurs objectifs".



Non sans rappeler toute la "satisfaction et le bonheur qu'elle a eu lors de l'inauguration du Daara de Ranérou par le Président Macky Sall et qui a suscité en elle cette envie de travailler pour la réussite de ce projet de modernisation des daara..."

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Vers-une-meilleure...