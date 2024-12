Thiès, Ville Rebelle !

Le Président Faye a rappelé que « Thiès est aussi la ville des cheminots, qui se sont illustrés dans tous les combats pour la liberté et la justice sociale. Ils ont payé au prix fort cet engagement militant. Sembène Ousmane a immortalisé la longue grève des cheminots de 1947, dans une œuvre devenue classique, "Les bouts de bois de Dieu". Moins connue est la grève de 1938, qui s’est achevée dans un bain de sang, le 27 septembre de cette année. Un autre massacre colonial que vous avez immortalisé avec l’érection d’un monument au bout de l’avenue Aynina Fall, à l’entrée de la Cité Ibrahima Sarr, du nom des leaders de la grève de 1947. Nous étions au crépuscule du Front populaire. Les pogroms des heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale, assombrissaient l’horizon ».



Aussi, de souligner : « Le conflit mondial s’est achevé, pour l’Afrique, avec le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944. Nous venons d’en commémorer le 80e anniversaire, afin que jamais ne s’éteigne la contribution des hommes et des femmes d’Afrique, à l’édification d’un monde toujours plus humain parce que plus juste ».













