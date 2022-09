Thiès : au quartier Some une altercation entre deux amis vire au drame Les deux jeunes se connaissent très bien d’après les sources emedia.sn . Conducteurs de jakarta de leur état, ils se sont bagarrés au quartier Som non loin de l’école Bédé Yacine en face du Lycée Malick Sy de Thiès.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Septembre 2022 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

C.D. né 1994 habitant Keur Ibra Fall dans la commune de Notto Diobass a été poignardé par son "ami" du nom de C. I. N né en 1989 et originaire de Thionah à Thiès, sur le coté gauche. Il a perdu la vie sur place.



Selon le mis en cause, il s’agirait d’une histoire de sous car, dit-il, son ami lui doit de l’argent. C.I.N est présentement en garde à vue au commissariat du Premier arrondissement de Thiès.

Selon toujours emedia, le corps sans vie de la victime est acheminé à la morgue de l’hôpital Amadou Sahir Ndiéngéne de Thiès.



