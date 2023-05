Thiès/ cérémonie réception 312 Guzera : Amadou Bâ invite les éleveurs à bien prendre soin de ces taurillons Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2023 à 01:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre et ministre de l’élevage, Amadou Bâ était dans la cité du rail pour présider la cérémonie officielle de réception des 312 taurillons Guzera importés du Brésil dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le ministère de l’Elevage et le Groupe pour l’amélioration génétique de l’élevage pastoral et extensif au Sénégal (GEPES). Cette initiative devra permettre la matérialisation et le renforcement de la modernisation de l'élevage visant à contribuer de manière efficace à la prise en charge des enjeux liés à la souveraineté alimentaire. Ces taurillons Guzera ont été subventionnés à hauteur 50 % du coût du sujet par l'État du Sénégal soit au total 675 millions FCFA. Le PM et ministre de l'élevage est revenu sur la volonté du Président Macky Sall d'appuyer les acteurs du secteur de l'élevage pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en viande. Amadou Bâ a invité les bénéficiaires à bien s'occuper de ces taurillons.

Aussi, il a rappelé qu'une autre opération portant sur 1000 sujets est prévue en fin 2023 avec toujours une subvention de 50% du coût du sujet, soit 2,25 milliards de FCFA.

Le président du GEPES, Harona Galo Bâ, le trésorier général, Aliou Dembourou Sow, le gouverneur de région, Alioune Badara Mbengue, du président de la maison des éleveurs, Ismaïla Sow et des responsables politiques Thiessois entre autres étaient présents à la cérémonie.

Source : https://www.dakaractu.com/Thies-ceremonie-receptio...

