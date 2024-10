Thiès : des acteurs du tourisme déplorent les difficultés des jeunes diplômés à trouver des stages

Des acteurs du Tourisme de Thiès, ont déploré, vendredi, les difficultés que rencontrent les jeunes diplômés de ce secteur pour trouver des stages encore moins des emplois dans les structures touristiques.



Ils prenaient part à un symposium organisé par l’Organisation nationale pour l’intégration du tourisme sénégalais (ONITS) pour sensibiliser les structures touristiques sur l’importance de faciliter des stages et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.



”Les étudiants en tourisme éprouvent des difficultés à trouver un stage après leur formation, encore moins un emploi, a dit le président du Conseil d’administration de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO), Doudou Gnagna Diop, lors de cette rencontre.



‘’Des étudiants, ont, au cours de ce symposium, posé la problématique de leur employabilité après leur formation”, a-t-il souligné, en relevant qu’ à ”l’université ou dans les instituts de formation en tourisme, les jeunes apprennent la théorie, mais n’ont pas l’occasion, à la fin de leur formation, de mettre en pratique ces connaissances à travers des stages”.



Il a indiqué que dans les écoles hôtelières, les élèves en formation, allient la théorie et la pratique par des exercices d’application, des prestations de service. ”Ce qui n’est pas le cas pour le tourisme”, a-t-il fait valoir.



Doudou Gnagna Diop, a expliqué que les universités et instituts ne disposent pas de logistique, pour permettre aux jeunes formés aux métiers du tourisme, de pratiquer sur le terrain et gagner en expérience, estimant que cette situation est ”inquiétante pour eux”.



Ibrahima Seck, membre du collectif des jeunes diplômés en tourisme du Sénégal, a déclaré que ‘’les diplômés de ce secteur peinent à trouver un stage encore moins un emploi” après leur formation.



”Cette situation des diplômés dans le secteur du tourisme, pousse certains à se reconvertir dans d’autres domaines pour avoir un travail”, a-t-il ajouté.



Aps