Thiès, des professeurs d’université contre l’émigration clandestine

La lutte contre l'emigration irrégulière revêt de plus en plus une dimension nationale. Loin des amphithéâtres, des universitaires ont donné des « cours magistraux » pour sensibiliser leurs étudiants notamment, contre le phénomène de l'émigration clandestine. Au-delà de la sensibilisation, ces professeurs d'université invitent l'État à créer les conditions de maintien des jeunes via l'entrepreneuriat. « Il faut insuffler une culture entrepreneuriale à la jeunesse, pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes », explique Ibrahima Eloi Sarr. Vingt bourses ont également été attribuées aux étudiants les plus démunis.



