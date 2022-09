Thiès/ électrocution d'un enfant: Les riverains alertent la SENELEC et menacent... Rédigé par leral.net le Lundi 26 Septembre 2022 à 07:32 | | 0 commentaire(s)| Un garçon électrocuté par un poteau à Niéti Kadd, l’a échappé belle lors des fortes précipitations de ce dimanche dans la cité du rail. Les riverains pointent du doigt la SENELEC et alertent ses responsables, pour la prise des dispositions idoines d’autant qu'électricité et eau ne font pas bon ménage. Ils réclament à cet effet la délocalisation de ce poteau électrique.



