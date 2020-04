Thiès et Nioro : les deux cas communautaires sont venus de Touba à bord de motos Jakarta La plupart des véhicules de transport en commun interdits de transport interurbain en raison de l’état d’urgence, les motos jakarta continuent de passer à travers les mailles du filet pour assurer le transport entre les régions. Ainsi, les cas communautaires notés dernièrement à Nioro et à Thiès, sont venus de Touba. Les deux malades ont été transportés à bord de motos jakarta, qui utilisent des voies détournées pour se déplacer dans les différentes régions selon la Rfm.

