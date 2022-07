Thiès : incinération de plus de 4 tonnes de drogue et 24 millions de faux billets Dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre la drogue, les forces de défense ont organisé une cérémonie d’incinération de produits toxiques ou malpropres.

Selon Bes Bi, c’est ainsi qu’elles ont transformé en cendres 4 tonnes 280 kilogrammes de chanvre indien, de faux billets estimés à 24 millions FCFA, des produits frauduleux et des médicaments impropres à la consommation.



La cérémonie s’est déroulée en présence du préfet de Thiès, Moussa Diagne. L’autorité administrative a saisi cette occasion pour lancer un appel aux populations et aux forces de l’ordre pour une plus grande vigilance sur ce phénomène nuisible à la santé.



Quant au commissaire de la Brigade régionale des stupéfiants, Bassirou Ndiaye, il a rappelé leur numéro vert aux populations dans le cadre de la lutte contre l’utilisation des drogues. Selon lui, les populations peuvent efficacement contribuer à cette lutte.



