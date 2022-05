Thiès: l'ANAS dénonce les 20 ans de règne du président des albinos Bamba Diop et demandent un audit Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mai 2022 à 08:25 | | 0 commentaire(s)| Le comité directeur originel de l'Association Nationale des Albinos du Sénégal (ANAS) en collaboration avec les jeunes leaders albinos du Sénégal a tenu une Assemblé générale dans leurs locaux à Thiès, au quartier Sampathé, ce samedi 07 mai 2022. "Après 20 années d'usurpation de pouvoir, de manipulation et d'escroquerie", les albinos ont décidé du changement pour mieux défendre leurs droits et mettre fin à l'anarchie. Ces derniers pointent du doigt le président Ahmadou Bamba Diop et menacent de demander un audit de l'institution au regard de cette gestion nébuleuse.

"Seul la lutte libère ! Il est grand temps de prendre notre destin en main et de tracer le bon chemin pour nos jeunes frères et sœurs et les générations futures", a martelé le porte-parole des albinos, Ahmadou Aly Sall.



