Thiès / pose 1ère pierre des classes préparatoires: Macky Sall pour minorer la fuite des cerveaux

Vendredi 28 Octobre 2022

Basées à l’Ecole Polytechnique de Thiès, les classes préparatoires aux grandes écoles permettront de réduire la déperdition chez les jeunes bacheliers sénégalais qui sont allés étudier à l'étranger où ils séjournent pour la première fois, loin de leur famille. Selon le Président de la République, entre 2014 et 2021, 80% des étudiants qui ont eu des bourses d'excellence sont restés à l'étranger, après que l'Etat a investis d'importantes ressources pour leurs études. Les classes préparatoires leur permettront de rester dans leur milieu socio-affectif pour cette période charnière de leur carrière. Pour Macky Sall, elles permettront aussi de minorer la fuite des cerveaux.

Le Sénégal en tant que pays en construction a besoin de ses meilleures têtes. Ainsi le Chef de l’Etat a exhorté la cinquantaine de jeunes qui démarrent les classes préparatoires, en tant que pionniers, à redoubler d'effort et rester résilients. “Si je me suis déplacé c'est pour reconnaître votre mérite et vous encourager. “Vous avez été choisis à la place de 500 élèves”, ajoute-t-il !

Mounirou Mbengue