Thione Seck à Ndèye Fatou Diaga : "Tant que je m’accrocherais à tes branches, je ne me soucierai d’aucune avalanche" Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Février 2018 à 08:19 | | 0 commentaire(s)|

Si vous avez pu assembler des fils

Les faire passer par des décodeurs, émetteurs et

récepteurs

Et que tout ça donne naissance à notre téléviseur



La coupe du monde sud-africaine

De Dakar à Kayar (localité de la zone des Niayes

Sénégal)

Pikine, Kadjor, Saloum jusqu’au Sine (des localités de

l’intérieur du Sénégal)

Tout le monde le suit en live



Si vous avez pu faire ces prouesses

Qu’en sera-t-il pour notre seigneur

Lui qui est notre créateur

Et quand il a besoin de toi-même de loin

Il envoie son ange Gabriel

Il n’a point besoin de se cacher derrière une montagne

Il t’attend au coin

Te met au coin

Et termine la mission avec soin



Du moment que Dieu ne récompense que la bonne foie

Et les bonnes intensions

Tu peux dormir sur tes lauriers



Oh Diaga !

Couvres toi de ….

Tu es mon support

S’il plait à Dieu, ici c’est toi qui régneras

Tu peux dormir sur tes lauriers (bis)



Tant que je m’accrocherais à tes branches

Je ne me soucierais d’aucune avalanche

C’est Dieu le Tout Puissant qui m’a offert cette chance

C’est pourquoi je le remercie au point d’esquisser des

pas de danse

Je ne subis aucun désagrément avec elle, d’aucune

urgence



Quand on chante les louanges d’une personne, notre

tradition veuille qu’on y adjoigne son arbre

généalogique

C’est vrai, cela est d’une grande importance

Mais, pour cette fois, permettez-moi de violer la règle

Je préfère parler de tes qualités

Là, j’aurais plus d’aisance

Ton souhait, serait que je nage chaque jour dans un océan

de bonheur

Je n’ai jamais appris,

Je ne t’ai jamais vu…

Tu n’es pas du genre à agir sans réfléchir

Que le Seigneur te récompense tes bonnes intensions

Paix et bonne humeur !

Ceux qui souhaitent que tu te retrouves dehors

Elles savent bien qu’elles ont tort

La raison, c’est qu’elles guettent ton fauteuil

Mais Dieu qui veille sur nous, est plus fort

Il est plus sûr

On ne trébuche jamais, si on bénéficie de l’assistance

de Dieu

Tu ne ….

A part quelques disputes de jalousie

Tu n’as jamais souhaité qu’on se chamaille

Notre entente serait comparable à celle de la farine et du

boulanger

Tu gères bien tes affaires

Tu ne fréquentes pas ces associations (genre grand-places)

de femmes mûres (diriankés)

Encore moins les femmes branchées

Ton attitude envers la religion,

Me fait dire que si tu étais un homme

Tu aurais opté pour la voie des soufiankés (souffisme)

Tu m’as donné de beaux garçons e de jolies filles

(foutankés)

Il ne reste plus qu’à prier pour qu’ils s’aiment

Qu’ils ne soient pas ce genre de famille où sévit la

pagaille



Ndèye Fatou Diaga

Je te jure que Dieu ne va pas te feinter

Je le dirai en Français : Merci beaucoup Madiaga

Je le dirai en Toucouleur : Adjarama Diaga

Je le dirai en Soninké : Alla Barka Diaga

Je le dirai en Socé : Inimbara Diaga

Je le dirai en Sérère : Ndioko ndialé Diaga (5 fois)



Accueil Envoyer à un ami Partager