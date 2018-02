Thione Seck et Bara Sady changent de juge

Lundi 26 Février 2018 à 10:13

Le magistrat Yakham Lèye n'est plus juge du deuxième cabinet d'instruction du Tribunal de Grande instance de Dakar. Selon nos sources, il a été nommé Conseiller technique n°1 du ministre de la Justice. C'est en décembre 2015 qu'il avait pris les rênes du deuxième cabinet, en remplacement de Samba Sall, nommé doyen des juges. Son remplaçant n'est pas encore connu, mais il va hériter de nombreux dossiers que le juge Samba Sall avait légués à Yakham Lèye, déclare le journal "Enquête".



En fait, en occupant ce poste, le magistrat Lèye avait hérité de plusieurs grands dossiers. Il s'agit, entre autres, des dossiers Thione Seck, inculpé pour faux monnayage, et Bara Sady, ancien directeur général du Port autonome de Dakar, inculpé pour détournement de derniers publics. La liste est loin d’être exhaustive, mais le fait est que ces deux affaires, comme bien d'autres, semblent être rangées dans les tiroirs.



Car, après un peu plus de deux ans, Yakham Lèye part sans boucler ces procédures ouvertes depuis plusieurs années.

