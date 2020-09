Thomas Cousin, songwriter surdoué, à découvrir avec Debbie et Moi Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

"J’ai passé 25 années de ma vie à "faire chanter" les autres, à m’habiller de leur pensée pour essayer de tailler sur mesure des mélodies et des mots qu...





Source : Thomas Cousin se lance dans une carrière solo avec le superbe album Debbie et Moi qui sort le 15 septembre 2020 chez Champ Libre. Le guitariste publie un journal intime servi par des chansons aux arrangements et aux textes de qualité qui évoquent Jacques Brel et Les Têtes Raides. A découvrir avec le premier extrait Perdre le Sommeil.Source : https://www.podcastjournal.net/Thomas-Cousin-songw...

