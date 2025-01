Tidiane Thiam : » Partout où les fonctionnaires sont riches, les citoyens deviennent pauvres » Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Janvier 2025 à 00:44 | | 0 commentaire(s)|

Côte d’Ivoire Atlanticactu/ Abidjan/ Didier Tapsoba Candidat déclaré à la Présidentielle d’octobre 2025 en Côte d’Ivoire, le patron du PDCI-RDA Tidjane Thiam a accordé récemment un entretien à une chaîne de télévision ivoirienne. Dans l’interview re-publiée sur sa webtv, le successeur d’Henri Konan Bédié a souhaité que l’Afrique subsaharienne, notamment la Côte d’Ivoire produise plus d’entrepreneurs milliardaires en dollars, parce qu’en réalité, ce sont ces hommes d’affaires qui sont « les locomotives de l’économie » dans leurs pays. « Il y en a peu en Afrique subsaharienne. Ça doit être un objectif » « Si vous regardez en Afrique les milliardaires en dollars. Un million de dollars, c’est en gros 600 milliards de FCFA. C’est des gens dont la richesse atteint ou dépasse 600 milliards de FCFA. Il y en a 7 en Egypte, 5 en Afrique du Sud, 4 au Maroc, 3 au Nigéria et 1 en Algérie. Une chose qui ressort de ça, déjà, c’est la concentration en Afrique du Nord, d’une dizaine de milliardaires en dollars. Il y en a peu en Afrique subsaharienne. Ça doit être un objectif » a déclaré l’ancien patron du Crédit Suisse. Il pense que son pays la Côte d’Ivoire devrait produire ces profils d’entrepreneurs milliardaires en dollars, pour « créer de l’emploi, de la richesse »; ce qui permettra aux gouvernants d’investir dans « l’éducation et la santé… ». Non aux « fonctionnaires milliardaires » Le natif d’Abidjan a donné l’exemple de la Chine, qui, grâce à ses « milliardaires en dollars », a pu sortir de la pauvreté. In fine, l’homme a souhaité qu’il y ait moins de « fonctionnaires milliardaires » en Côte d’Ivoire , parce que « dans les pays où on a des fonctionnaires milliardaires, le citoyen est pauvre ».



