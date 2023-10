Tik Tok reste suspendu au Sénégal

Le réseau social Tik Tok restera encore suspendu au Sénégal. Au grand dam de ses nombreux utilisateurs dans le pays. La rencontre entre le ministre de la Communication et des dirigeants de Tik Tok hier, n’a pas permis à ces derniers d’obtenir la levée de la restriction décidée il y a deux mois par le Gouvernement.



D'aprés les informations de "Le Témoin", Me Moussa Bocar Thiam veut des garanties comme restreindre les contenus qui pourraient menacer la sécurité publique, régulariser les algorithmes proposés aux utilisateurs du Sénégal et que Tik Tok s’engage à contrôler la gestion et la protection des données. La question de la monétisation de Tik Tok a été également au menu de la discussion avec l’Etat.



Pour finir, le ministre a rappelé que la restauration complète de l’application, dépendra des conclusions des échanges avec les dirigeants de Tik Tok.