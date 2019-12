Tiken Jah Fakoly: « nous sommes contre un 3e mandat au Sénégal, en Guinée ou en Côte d’Ivoire » Le célèbre chanteur de Reggae ivoirien, Tiken Jah Fakoly, s’est dit foncièrement contre les 3 èmes mandats en Afrique, estimant que les séjours prolongés des présidents africains au pouvoir, découlent souvent sur des dictatures.

« Nous ne voulons plus de 3e mandat en Afrique. Je ne veux pas de 3ème mandat en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée ou n’importe où en Afrique », a dit le chanteur ivoirien connu pour son engagement pour les causes africaines, dans l’émission "Grand Jury" de la RFM, ce dimanche.



« Je suis sûr qu’au Sénégal, le mouvement ‘’Y en marre’’ n’acceptera jamais un troisième mandat du président Macky Sall », a poursuivi l’artiste.



Parlant plus spécifiquement de la Côte d’Ivoire, il martèle : « nous voulons que Ouattara, Bédié ou Gbagbo partent, parce qu’ils ont fait leur temps. Quand un président africain reste trop longtemps au pouvoir, cela débouche souvent sur la dictature ».



