Tina Modotti, une femme libre et une vie mouvementée Rédigé par leral.net le Mardi 24 Août 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Elle était née Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini le 17 août 1896 dans une famille ouvrière de six enfants, à Udine, une petite ville industrielle à quelque 75km au nord de Trieste. La famille émigre en 1898 en Autriche. Puis c’est le chômage des parents et à 13 ans, elle doit travailler dans une usine de textile. E...





Source : Il y a cent vingt cinq ans, elle voyait le jour en Italie et fut ouvrière, couturière, mannequin, actrice, photographe, agent secret, militante politique, révolutionnaire.Source : https://www.podcastjournal.net/Tina-Modotti-une-fe...

Accueil Envoyer à un ami Partager