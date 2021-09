Tintin, Astérix et Lucky Luke brûlés et jetés: le milieu scolaire canadien livré au mouvement «woke»? Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Septembre 2021 à 19:53 | | 0 commentaire(s)|





Source : Quelque 5.000 livres jugés racistes ont été brûlés et jetés au Canada par un regroupement d’écoles au nom de la «réconciliation» avec les autochtones. L’affaire fait le tour du monde. Selon Claude Simard, spécialiste des sciences de l’éducation, il s’agit d’un geste «antipédagogique» témoignant d’une volonté d’endoctrinement.Source : https://fr.sputniknews.com/canada/2021090910461143...

