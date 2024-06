Tirage CAN 2025 : Le Sénégal découvre ses adversaires potentiels du chapeau 1 Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2024 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar / Saliou Ndong Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN-2025, qui se tiendra au Maroc, aura lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 4 juillet prochain. La CAF utilisera le classement FIFA pour déterminer les quatre chapeaux de ce tirage. Avec la publication du classement FIFA le 20 juin, la répartition des équipes dans les chapeaux des éliminatoires de la CAN-2025 devient presque définitive. Le Sénégal, classé deuxième en Afrique, sera dans le pot 1. Ainsi, les Lions éviteront de rencontrer les 11 autres meilleures nations africaines qui composent le top 12 du classement. Cependant, le chapeau 2 comprend des équipes redoutables comme la Guinée, le Cap-Vert, le Burkina Faso et la Guinée-Équatoriale. Dans le chapeau 3, le Congo et la Mauritanie seront à éviter. Enfin, dans le chapeau 4, la Gambie représente une menace sérieuse. Il convient de noter qu’il y aura 12 groupes de quatre équipes, et que les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la CAN, à l’exception du groupe du Maroc, pays hôte.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Dakar / Saliou Ndong Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN-2025, qui se tiendra au Maroc, aura lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 4 juillet prochain. La CAF utilisera le classement FIFA pour déterminer les quatre chapeaux de ce tirage. Avec la publication du classement FIFA le 20 juin, […]Source : https://atlanticactu.com/tirage-can-2025-le-senega...

Accueil Envoyer à un ami Partager