Tirage au sort : les poules au complet, le Cameroun, le Ghana et le Maroc pas gâtés, jouable pour le Sénégal et la Tunisie Le Sénégal et la Tunisie sont assez mieux lotis d'autant que les champions d'Afrique peuvent rivaliser avec le pays organisateur et la Hollande qui n'est plus un monstre. L'Equateur n'étant pas à négliger et n'étant pas non plus un inconnu pour le Sénégal qui a déjà joué contre. Pour la Tunisie, hormis la France, le deuxième ticket devrait se jouer entre elle et le Danemark, même si les viking ont joué la demi finale de l'Euro. Le Maroc n'est pas gâté avec la Croatie de Modric et la Belgique de Lukaku. Pour le Cameroun, c'est le Brésil, la Suisse et la Serbie. Que du lourd, mais impossible n'est pas Camerounais ! Le Ghana aussi est à la même enseigne avec le Portugal et l'Uruguay, ça craint fort.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Avril 2022

Composition des groupes



Groupe A : Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas



Groupe B : Angleterre, Iran, États-Unis, (Pays de Galles, Ecosse ou Ukraine)



Groupe C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne



Groupe D : France, (Émirats Arabes Unis, Australie ou Pérou), Danemark, Tunisie



Groupe E : Espagne, (Costa Rica ou Nouvelle-Zélande), Allemagne, Japon



Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie



Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun



Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud

